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Черненко Николай Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.12.1892 ст.

Дата смерти

16.05.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1892 ст.

Отец: Черненко Василий Ильич

Мать: Сисенко \\ Черненко Матрона Кузьминична

Кровное, Сумська область
Крещение
05.12.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.05.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9QP-P?i=686&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.05.1893 ст.
на отведенном кладбище
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