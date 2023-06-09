Шелудченко Илья Архипович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Шелудченко Архип Ильич
Бракосочетание
09.02.1875
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Феврония Ильинична
Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
19.08.1880
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
16.03.1883
Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
02.10.1888
Дочь: Мамошина Харитина Ильинична
Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно