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Шелудченко Илья Архипович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шелудченко Архип Ильич

Мать: Шелудченко Ефимия Ивановна

Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Шелудченко Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Феврония Ильинична

Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
19.08.1880

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
16.03.1883

Сын: Шелудченко Алексей Ильич

Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.1888

Дочь: Мамошина Харитина Ильинична

Мать ребёнка: Шелудченко Матрона Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно