Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1889
Сын: Безладнов Григорий
Отец ребёнка: Безладнов Иван
Рождение ребёнка
17.05.1891
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Безладнов Иван
Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно