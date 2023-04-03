Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Безладнов Григорий

Отец ребёнка: Безладнов Иван

Рождение ребёнка
17.05.1891

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Безладнов Иван

Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно