Демидова Лукерья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова Лукерья Дмитрева

Демидова Лукерья Дмитрева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Билетова Татьяна

Отец ребёнка: Демидовъ Егоръ

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Гусятникова Марфа

Отец ребёнка: Демидовъ Егоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидовъ Егоръ

Смерть
1797
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close