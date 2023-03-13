Демидова Лукерья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Билетова Татьяна
Отец ребёнка: Демидовъ Егоръ
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Гусятникова Марфа
Отец ребёнка: Демидовъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидовъ Егоръ
Смерть
1797