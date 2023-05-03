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Бондарчук Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1964

Отец: Бондарчук Борис

Мать: Луиза Яковлевна

Рождение ребёнка
26.07.1985

Сын: Бондарчук Денис Андреевич

Мать ребёнка: Бондарчук Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарчук Надежда Николаевна