Бондарчук Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1964
Отец: Бондарчук Борис
Мать: Луиза Яковлевна
Рождение ребёнка
26.07.1985
Сын: Бондарчук Денис Андреевич
Мать ребёнка: Бондарчук Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарчук Надежда Николаевна