Гаврилов Степан Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Степан Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ис
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Степан Степанович

Мать ребёнка: Пименова Федора Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Михпаил Степанович

Мать ребёнка: Пименова Федора Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Анна Степановна

Мать ребёнка: Пименова Федора Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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