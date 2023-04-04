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Алехин Александр
Алехин Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
1946
Пол
Мужской
Отец
Алехин Александр
1856 г.р.
Мать
Алехина (Прохорова) Анисья
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Алехин Александр
Мать:
Алехина Анисья
Смерть
1946
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