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Алехин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Алехин Александр

Мать: Алехина Анисья

Смерть
1946