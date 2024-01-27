Колесников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Николай

Колесников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Около 1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Колесников ?

Мать: Колесникова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Колесников Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close