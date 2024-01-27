Колесников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Колесников ?
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Колесников Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно