Серкова (Баранова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Барановъ Семенъ
Мать: Баранова Анна
Бракосочетание
10.11.1897
Муж: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.11.1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Серковъ Максимъ
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.07.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Серковъ Леонидъ
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.08.1916
Сын: Серковъ Александръ
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ