Серкова (Баранова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Баранова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Барановъ Семенъ

Мать: Баранова Анна

Бракосочетание
10.11.1897

Муж: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Серковъ Максимъ

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Серковъ Леонидъ

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1916

Сын: Серковъ Александръ

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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