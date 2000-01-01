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Горячих Козма Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Горячих Тихон Космин

Мать: Горячих Агафея

Смерть
1815
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