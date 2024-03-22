Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1744 и 1750
Дата смертиМежду 1787 и 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1750
Отец: Григорий Дмитриевич
Мать: Марина Петровна
Бракосочетание
Между 1760 и 1765
Жена: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1773
Сын: Максим Семенович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Дочь: Акулина Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Смерть
Между 1787 и 1811