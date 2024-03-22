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Семен Григорьевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1744 и 1750

Дата смерти

Между 1787 и 1811

Пол

Мужской

Отец

Между 1716 и 1719 г.р.

Мать

Между 1711 и 1721 г.р.

Жена

Между 1742 и 1745 г.р.

Дети

Между 1767 и 1773 г.р.
Между 1775 и 1776 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1750

Отец: Григорий Дмитриевич

Мать: Марина Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1760 и 1765

Жена: Ксения Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1773

Сын: Максим Семенович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Дочь: Акулина Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1787 и 1811
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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