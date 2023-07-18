Ахманова (Ахманова) Клара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахманов Роман
Отец ребёнка: Ахманов Павел
Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахманов Евгений
Отец ребёнка: Ахманов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахманов Павел