Ахманова (Ахманова) Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахманова (Ахманова) Клара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахманов Роман

Отец ребёнка: Ахманов Павел

Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахманов Евгений

Отец ребёнка: Ахманов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахманов Павел

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