Худякова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Худяков Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Худяков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Смерть
Неизвестно