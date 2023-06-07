Худякова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Худяков Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 лист
Смерть
Неизвестно