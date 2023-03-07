Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти26.06.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Григорий Макеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.?.1892
Рождение ребёнка
29.09.1897
Сын: Сорокин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
14.05.1900
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
06.08.1904
Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Сорокин Василий Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич
Смерть
26.06.1913