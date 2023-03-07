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Марфа Григорьевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

26.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Григорий Макеевич

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1892

Муж: Сорокин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
29.09.1897

Сын: Сорокин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
14.05.1900

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
06.08.1904

Сын: Сорокин Матвей Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Сорокин Василий Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич

Смерть
26.06.1913
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