Титов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1914 ст.
Жена: Титова Любовь Николаевна
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Титова Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно