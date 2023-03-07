Титов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Михаил Александрович

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Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
22.01.1914 ст.

Жена: Титова Любовь Николаевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.

Сын: Титов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Титова Любовь Николаевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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