Агафья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Митрофан (Дмитрий) Осипов

Отец ребёнка: Осип Ларионов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1773

Муж: Осип Ларионов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Данило Осипов

Отец ребёнка: Осип Ларионов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Андрей Осипов

Отец ребёнка: Осип Ларионов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Сын: Игнатей Осипов

Отец ребёнка: Осип Ларионов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья Осипова

Отец ребёнка: Осип Ларионов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна Осипова

Отец ребёнка: Осип Ларионов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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