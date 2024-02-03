Агафья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Митрофан (Дмитрий) Осипов
Отец ребёнка: Осип Ларионов
Бракосочетание
Около 1773
Муж: Осип Ларионов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Данило Осипов
Отец ребёнка: Осип Ларионов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Андрей Осипов
Отец ребёнка: Осип Ларионов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Игнатей Осипов
Отец ребёнка: Осип Ларионов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья Осипова
Отец ребёнка: Осип Ларионов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна Осипова
Отец ребёнка: Осип Ларионов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно