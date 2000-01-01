Антонович Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонович Яков Францович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонович Борис Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонович Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонович Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

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