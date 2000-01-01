Антонович Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антонович Яков Францович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонович Борис Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонович Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонович Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: не указана