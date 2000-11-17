Титов Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения17.12.1929
Дата смерти17.11.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова (Кравченко) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
25.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова (Кравченко) Зоя Александровна
Смерть
17.11.2000