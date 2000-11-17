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Титов Николай Антонович

Место рождения

Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1929

Дата смерти

17.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929

Отец: Титов Антон Иванович

Мать: Титова (Кузнецова) Анна Авдеевна

Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова (Кравченко) Зоя Александровна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова (Кравченко) Зоя Александровна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.11.2000

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