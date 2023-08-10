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Антонова Татьяна Леонидовна
Антонова Татьяна Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.1970
Пол
Женский
Отец
Антонов Леонид Михайлович
1936 г.р.
Мать
Боброва Людмила Андреевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1970
Отец:
Антонов Леонид Михайлович
Мать:
Боброва Людмила Андреевна
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