Антонова Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1970

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1970

Отец: Антонов Леонид Михайлович

Мать: Боброва Людмила Андреевна

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