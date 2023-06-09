Тупикова (Заярина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикова (Заярина) Елена Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Тупиков Стефан Емельянович

Рождение ребёнка
04.12.1876

Сын: Тупиков Николай Стефанович

Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович

Рождение ребёнка
25.07.1879

Сын: Тупиков Пантелеймон Стефанович

Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович

Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Тупиков Лукьян Стефанович

Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович

Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Кривошеева Александра Стефановна

Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович

Рождение ребёнка
28.08.1891

Дочь: Рубан Елизавета Стефановна

Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Коротникова Харитина Стефановна

Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович

Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Елена Стефановна

Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно