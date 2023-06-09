Тупикова (Заярина) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1875
Рождение ребёнка
04.12.1876
Сын: Тупиков Николай Стефанович
Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович
Рождение ребёнка
25.07.1879
Сын: Тупиков Пантелеймон Стефанович
Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович
Рождение ребёнка
18.10.1881
Сын: Тупиков Лукьян Стефанович
Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Кривошеева Александра Стефановна
Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович
Рождение ребёнка
28.08.1891
Дочь: Рубан Елизавета Стефановна
Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Коротникова Харитина Стефановна
Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Елена Стефановна
Отец ребёнка: Тупиков Стефан Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно