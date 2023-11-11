Пегарькова (Лукашова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960
Отец: Лукашов Иван Сергеевич
Мать: Лукашова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пегарькова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Пегарьков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пегарькова Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Пегарьков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пегарьков Евгений