Пегарькова (Лукашова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегарькова (Лукашова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960

Отец: Лукашов Иван Сергеевич

Мать: Лукашова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пегарькова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Пегарьков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пегарькова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Пегарьков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пегарьков Евгений

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