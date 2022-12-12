Петряшов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 634
Военная служба
30.06.1916
Бучатино, Копыльский район, Минская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л.634
Военная служба
23.07.1916 ст.
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 634
Смерть
Неизвестно