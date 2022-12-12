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Петряшов Сергей Николаевич

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Место рождения

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 634
Военная служба
30.06.1916
Бучатино, Копыльский район, Минская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л.634
Военная служба
23.07.1916 ст.
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 634
Смерть
Неизвестно
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