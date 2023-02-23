Таурин Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаурин Павел Александрович

Таурин Павел Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

18.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1937

Дочь: Фомина Нелли Павловна

Мать ребёнка: Таурина Анна Сергеевна

город Ростов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таурина Анна Сергеевна

Смерть
18.04.1943
г. Новороссийск
Похороны
Неизвестно
Чёрное море
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close