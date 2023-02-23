Таурин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти18.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1937
Дочь: Фомина Нелли Павловна
Мать ребёнка: Таурина Анна Сергеевна
город Ростов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таурина Анна Сергеевна
Смерть
18.04.1943
г. Новороссийск
Похороны
Неизвестно
Чёрное море