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Четверкин Трофим Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Четверкин Спиридон Никифоров

Мать: Четверкина ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пименова Матрёна Трофимовна

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Четверкин Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Четверкин Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
03.11.1914

Дочь: Кудинова Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Четверкин Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Четверкин Семён Трофимович

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
02.03.1924

Сын: Четверкин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Черникова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Гущина Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверкина Ефросинья Абрамовна

Смерть
Около 1944
пгт. Алимкент Узбекистан
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