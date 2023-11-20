Четверкин Трофим Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Четверкин Спиридон Никифоров
Мать: Четверкина ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пименова Матрёна Трофимовна
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Четверкин Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Четверкин Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
03.11.1914
Дочь: Кудинова Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Четверкин Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Четверкин Семён Трофимович
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
02.03.1924
Сын: Четверкин Василий Трофимович
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Черникова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Гущина Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Четверкина Ефросинья Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1944
пгт. Алимкент Узбекистан