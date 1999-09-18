Макашев Григорий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакашев Григорий Олегович

Макашев Григорий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1999

Отец: Макашев Олег Николаевич

Мать: Макашева Светлана Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close