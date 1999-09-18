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Макашев Григорий Олегович
Макашев Григорий Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1999
Пол
Мужской
Отец
Макашев Олег Николаевич
1963 г.р.
Мать
Макашева (Пантюшкина) Светлана Федоровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1999
Отец:
Макашев Олег Николаевич
Мать:
Макашева Светлана Федоровна
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