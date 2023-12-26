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Кленкина Зоя Петровна
Кленкина Зоя Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
2001
Пол
Женский
Отец
Кленкин Петр Филиппович
1878 г.р.
Мать
Кленкина (Щербакова) Клавдия Васильевна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Кленкин Петр Филиппович
Мать:
Кленкина Клавдия Васильевна
Смерть
2001
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