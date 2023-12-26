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Кленкина Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кленкин Петр Филиппович

Мать: Кленкина Клавдия Васильевна

Смерть
2001
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