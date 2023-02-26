Наталия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

1795 г.р.
До 1803 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Андрей

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
09.07.1798

Муж: Пётр Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Наум Петров

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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