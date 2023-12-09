Киоссе Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киоссе Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1957

Отец: не указан

Мать: Киоссе Фекла Владимировна

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