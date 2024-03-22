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Захаренко Григорий Никитич

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

09.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Захаренко Никита Захарович

Мать: не указана

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.02.1881 ст.

Жена: Захаренко Прасковья Павловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1882 ст.

Сын: Захаренко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.

Дочь: Лещенко Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Дочь: Захаренко Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1890 ст.

Сын: Захаренко Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1892 ст.

Дочь: Захаренко Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.

Сын: Захаренко Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Захаренко Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
09.05.1911 ст.
Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
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