Захаренко Григорий Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти09.05.1911 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Захаренко Никита Захарович
Бракосочетание
11.02.1881 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.03.1882 ст.
Сын: Захаренко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.
Дочь: Лещенко Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.
Дочь: Захаренко Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1890 ст.
Сын: Захаренко Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
20.10.1892 ст.
Дочь: Захаренко Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.
Сын: Захаренко Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Захаренко Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Захаренко Прасковья Павловна
Смерть
09.05.1911 ст.