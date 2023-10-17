Лисицинский Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1988
Дочь: Насикан-Лисицинская Алёна Васильевна
Мать ребёнка: Лисицинская-Шиловская Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.1989
Дочь: Лисицинская Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Лисицинская-Шиловская Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно