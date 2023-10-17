Лисицинский Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицинский Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1988

Дочь: Насикан-Лисицинская Алёна Васильевна

Мать ребёнка: Лисицинская-Шиловская Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1989

Дочь: Лисицинская Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Лисицинская-Шиловская Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицинская-Шиловская Татьяна Николаевна

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