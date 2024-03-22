Асламов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти21.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Отец: Асламов Сергей Егорович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
07.06.1940
Дочь: Колумб Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Асламова Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
08.06.1957
Дочь: Лисова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Асламова Елизавета Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область