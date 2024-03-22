Асламов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асламов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

21.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Асламов Сергей Егорович

Мать: Наталья

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1940

Дочь: Колумб Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Асламова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
08.06.1957

Дочь: Лисова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Асламова Елизавета Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асламова Елизавета Павловна

Смерть
21.11.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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