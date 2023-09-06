Куркчиянц (Logiyan) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркчиянц (Logiyan) Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: Насибова Варсеник

Отец ребёнка: Куркчиянц Оганес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tachat

Отец ребёнка: Qurqchian Oganes

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Shushan

Отец ребёнка: Qurqchian Oganes

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Siranush

Отец ребёнка: Qurqchian Oganes

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Qurqchian Oganes

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркчиянц Оганес

Смерть
1951
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