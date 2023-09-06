Куркчиянц (Logiyan) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: Насибова Варсеник
Отец ребёнка: Куркчиянц Оганес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tachat
Отец ребёнка: Qurqchian Oganes
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Shushan
Отец ребёнка: Qurqchian Oganes
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Siranush
Отец ребёнка: Qurqchian Oganes
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Qurqchian Oganes
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куркчиянц Оганес
Смерть
1951