Меркулова (Кеменева) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1949
Дата смерти09.12.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949
Отец: Кеменев Николай
Мать: Кеменева Пелагея
Рождение ребёнка
23.12.1976
Дочь: Меркулова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Меркулов Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Застылова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Застылов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Застылов Иван
Смерть
09.12.2020