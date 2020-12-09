Меркулова (Кеменева) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Кеменева) Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1949

Дата смерти

09.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949

Отец: Кеменев Николай

Мать: Кеменева Пелагея

Рождение ребёнка
23.12.1976

Дочь: Меркулова Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Меркулов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Застылова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Застылов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Застылов Иван

Смерть
09.12.2020
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