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Иванов Иван Глебович

Место рождения

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гульнева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Иванов Петр Иванович

Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928

Сын: Иванов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна

Старина, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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