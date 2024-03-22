Иванов Иван Глебович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гульнева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Иванов Петр Иванович
Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928
Мать ребёнка: Иванова Александра Филипповна
Смерть
Неизвестно