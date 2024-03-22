Гультяева (Кошина) Анастасия Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
30.04.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Елизар Минович
Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно