Гультяева (Кошина) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Кошина) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.04.1889 ст.

Муж: Гультяев Елизар Минович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.

Сын: Гультяев Пётр Елизарович

Отец ребёнка: Гультяев Елизар Минович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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