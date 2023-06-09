Кравченко Виссарион Анисимович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: Мария Виссарионовна
Мать ребёнка: Кравченко Матрона Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.09.1918
Дочь: Евдокия Виссарионовна
Мать ребёнка: Кравченко Матрона Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно