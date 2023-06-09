Кравченко Виссарион Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Виссарион Анисимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кравченко Анисим Михайлович

Мать: Кравченко Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Мария Виссарионовна

Мать ребёнка: Кравченко Матрона Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.09.1918

Дочь: Евдокия Виссарионовна

Мать ребёнка: Кравченко Матрона Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Матрона Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно