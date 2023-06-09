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Назаров Василий Александрович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Александр Михайлович

Мать: Назарова Ирина Евгеньевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд