Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Назаров Василий Александрович
Назаров Василий Александрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Назаров Александр Михайлович
Мать
Назарова Ирина Евгеньевна
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Назаров Александр Михайлович
Мать:
Назарова Ирина Евгеньевна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь