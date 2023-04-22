Назарова Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Мария Александровна
Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906