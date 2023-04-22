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Назарова Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Мария Александровна

Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Александр Михайлович

Смерть
1906
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд