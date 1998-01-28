Белова (Белова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1915
Дата смерти28.01.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915
Отец: Белов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Вячеслав
Отец ребёнка: Белов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1998
Похороны
Неизвестно
Красное, Палехский муниципальный район, Ивановская область