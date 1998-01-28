Белова (Белова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Белова) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1915

Дата смерти

28.01.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915

Отец: Белов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Вячеслав

Отец ребёнка: Белов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Михаил Васильевич

Смерть
28.01.1998
Похороны
Неизвестно
Красное, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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