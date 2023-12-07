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Щербинина Марина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1852 ст.

Сын: Щербинин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Исакович

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
близнецы Ксения и Василий Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 225 № 13м
Рождение ребёнка
20.01.1852 ст.

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Щербинин Николай Исакович

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Близнецы Василий и Ксения Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 225 № 8ж
Рождение ребёнка
05.05.1853 ст.

Сын: Щербинин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай Исакович

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 348 №48м
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Николай Исакович

Смерть
Неизвестно
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