Щербинина Марина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
20.01.1852 ст.
Сын: Щербинин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Исакович
близнецы Ксения и Василий Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 225 № 13м
Рождение ребёнка
20.01.1852 ст.
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Щербинин Николай Исакович
Близнецы Василий и Ксения Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 225 № 8ж
Рождение ребёнка
05.05.1853 ст.
Сын: Щербинин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай Исакович
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 стр 348 №48м
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно