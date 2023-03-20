Косов Антон Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1889
Жена: Косова Матрона Тимофеева
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Косов Егор Антонович
Мать ребёнка: Косова Матрона Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно