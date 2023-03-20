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Косов Антон Агафонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1889

Жена: Косова Матрона Тимофеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Косов Егор Антонович

Мать ребёнка: Косова Матрона Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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