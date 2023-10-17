Байсара (Чуприна) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкурат Петр Яковлевич
Мать: Нина Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1971
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Байсара Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Байсара Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байсара Николай
Смерть
Неизвестно