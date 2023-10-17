Байсара (Чуприна) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байсара (Чуприна) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкурат Петр Яковлевич

Мать: Нина Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1971

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Байсара Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Байсара Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байсара Николай

Смерть
Неизвестно
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