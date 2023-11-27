Попов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1901

Дата смерти

09.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1951

Дочь: Моругова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Елена Ивановна

Смерть
09.09.1967
Мотмос, город Выкса, Нижегородская область
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