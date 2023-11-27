Попов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1901
Дата смерти09.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1951
Дочь: Моругова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена Ивановна
Смерть
09.09.1967
Мотмос, город Выкса, Нижегородская область