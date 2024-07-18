Санарова (Катаева) Марфа (Мавра) Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Катаев Аврам Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санарова Варвара
Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов
Смерть
Неизвестно