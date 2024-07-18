Санарова (Катаева) Марфа (Мавра) Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанарова (Катаева) Марфа (Мавра) Абрамова

Санарова (Катаева) Марфа (Мавра) Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Катаев Аврам Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санаров Егор Савельев

Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санаров Иван Савельев

Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санарова Варвара

Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санаров Саввелий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санаров Иван Савельев

Отец ребёнка: Санаров Саввелий Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.