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Богданов Bogdanoff Смагин Кондрат

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1680

Дата смерти

Около 1740

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1713

Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1740
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
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