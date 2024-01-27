Богданов Bogdanoff Смагин Кондрат
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1680
Дата смертиОколо 1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1680
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Григорий Кондратьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1713
Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1740
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка