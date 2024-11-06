Шакун (Нагорная) Параскева Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакун (Нагорная) Параскева Артёмовна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Нагорный Артём (Артемий) Афанасьевич

Мать: Нагорная Анна Самуиловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шакун Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шакун Лаврентий Андреевич

Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шакун Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1843 ст.

Сын: Шакун Аполлон Андреевич

Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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