Шакун (Нагорная) Параскева Артёмовна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шакун Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шакун Лаврентий Андреевич
Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шакун Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1843 ст.
Отец ребёнка: Шакун Андрей Андреевич
Смерть
После 1858