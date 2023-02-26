Гаврила Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
1804
д.Артамонинки
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