Ивченко Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Антонина

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивченко Иван Никифорович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
майское .часов-яр
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