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Ивченко Иван Никифорович

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивченко Никифор Михайлович

Мать: Ивченко Ксения Кондратьевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивченко Антонина

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Антонина

Смерть
Неизвестно
майское .часов-яр
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