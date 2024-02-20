Ивченко Иван Никифорович
Место рожденияСл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивченко Антонина
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Антонина
Смерть
Неизвестно
майское .часов-яр