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Серкова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
24.05.1920

Муж: Серков Дмитрий Антонович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.04.1923

Сын: Серков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.10.1929

Дочь: Бодрова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1933

Дочь: Цыбочкина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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