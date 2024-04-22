Серкова Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
24.05.1920
Рождение ребёнка
16.04.1923
Сын: Серков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
11.10.1929
Дочь: Бодрова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
26.07.1933
Дочь: Цыбочкина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Серков Дмитрий Антонович
Смерть
Неизвестно